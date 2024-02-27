Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав Романа Дзюб’яка винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши йому чотири роки ув’язнення та зобов’язавши виплатити родичам загиблого близько мільйона гривень компенсації.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, аварія сталась ще 5 вересня 2019 року на дорозі Нагірне – Добромиль у межах села Городисько, що на Самбірщині. Роман Дзюб’як керував мікроавтобусом Renault Trafic та наїхав на 77-річного велосипедиста, який від отриманих травм помер у лікарні.

У суді Роман Дзюб’як визнав свою провину. Він розповів, що перед нерегульованим пішохідним переходом хотів обігнати велосипедиста, але той зробив маневр і хотів проїхати переходом, коли відбулось зіткнення. На місце викликали «швидку», але велосипедист помер у лікарні.

Справу розглянув суддя Ігор Пташинський, який дослідив усі матеріали та визнав Романа Дзюб’яка винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши чотири роки тюрми з дворічною забороною керувати транспортними засобами. Винуватець ДТП також має виплатити близько одного мільйона гривень компенсації родичам загиблого. Вирок ще можна оскаржити.