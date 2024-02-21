Жовківський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Іванну Шпак, чий малолітній син катався на велосипеді та потрапив у ДТП. За адмінправопорушення матір хлопця має сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, випадок трапився торік 24 жовтня у селі Великі Грибовичі. 11-річний хлопець катався на велосипеді, потрапив у ДТП із автомобілем Suzuki Swift та отримав тілесні ушкодження. Деталей ДТП у постанові суду не зазначено, але, оскільки поліція склала адмінпротокол на матір хлопця, то очевидно, що зіткнення трапилось з його вини.

У суді Іванна Шпак визнала свою провину у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Справу розглянула суддя Мар’яна Олещук, яка дослідила усі матеріали та визнала жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, призначивши 850 грн штрафу. Матір хлопця також має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.