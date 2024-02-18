Аварія трапилась 25 травня 2023 року селі Берездівці біля Нового Роздолу

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок Назару Найді, який важко травмував 13-річного велосипедиста біля Нового Роздолу. Суд призначив водію легковика умовний термін без позбавлення водійських прав.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, Назар Найда 25 травня 2023 року керував авто Volkswagen Touran у селі Берездівці біля Нового Роздолу, їхав зі швидкістю близько 71 км/год., був неуважним та збив 13-річного підлітка на велосипеді, який рухався із другорядної дороги. Хлопець отримав важкі травми, які були небезпечні для життя в момент заподіяння.

Адвокат водія просив суд врахувати, що він визнав свою провину та допомагав у лікуванні потерпілого. Мати хлопця просила суд суворо не карати водія.

Справу розглянув суддя Володимир Павлів, який дослідив усі матеріали та визнав Назара Найду винним у вчиненні ДТП, призначивши йому три роки ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Чоловіка не позбавляли водійських прав. Вирок ще можна оскаржити.