Водій загинув на місці аварії, його тіло вирізали з понівеченого авто рятувальники

Ввечері у п’ятницю, 16 лютого, біля Нововолинська трапилась смертельна аварія – водій легковика з’їхав у кювет та врізався у дерево. Загиблим у цій ДТП є відомий адвокат, екс-військовий Сергій Лященко, син голови Володимир-Волинського міського суду Олександра Лященка.

Як повідомило інформаційне агентство «Волинські новини» з посиланням на дані правоохоронців, аварія трапилась ввечері 16 лютого на виїзді з міста Нововолинськ. 30-річний водій автомобіля Honda, за попередніми даними, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Він загинув на місці аварії, його тіло вирізали з понівеченого авто рятувальники.

Загиблим виявився відомий адвокат та екс-військовий Сергій Лященко

Загиблим виявився відомий адвокат та екс-військовий Сергій Лященко. Він був сином голови Володимир-Волинського міського суду Олександра Лященка.

«Сергій Лященко був відомим адвокатом і талановитим музикантом, а ще мужнім воїном-захисником, який з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. У складі 14-ї ОМБр ім. Князя Романа Великого боєць на псевдо «Адвокат» брав участь у звільненні окупованих міст та сіл, в одному з яких встановив український стяг. Після важкого поранення повернувся до цивільного життя, але не припинив допомагати війську», – повідомили у Володимирській міськраді, висловлюючи співчуття рідним загиблого у ДТП.