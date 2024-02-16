Аварія трапилась ще 18 лютого 2014 року на вул. Науковій, 7б

Франківський районний суд Львова виніс вирок мешканцю Солонки Юрію Пташнику, який вчинив смертельну ДТП на вул. Науковій у Львові. Ще у 2014 році водій ВАЗу на смерть збив 54-річну львів’янку. Суд призначив йому сім років ув’язнення та зобов’язав виплатити чоловіку загиблої 700 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, аварія трапилась ще 18 лютого 2014 року на вул. Науковій, 7б. Юрій Пташник керував авто ВАЗ-21099 та на смерть збив 54-річну жінку, яка вийшла на дорогу поза пішохідним переходом. Юрій Пташник не визнав своєї провини у вчиненні ДТП, адже вважає, що винною є пішохідка, яка раптово вийшла на дорогу поза переходом. Згідно з висновками експертизи, водій мав можливість уникнути зіткнення, якщо б вчасно застосував екстерне гальмування.

У суді син та чоловік загиблої розповіли, що водій ВАЗу не вибачився перед ними за вчинення смертельної ДТП та не відшкодував завдану шкоду.

У 2019 році Юрію Пташнику уже виносили вирок за цю ДТП – суд звільнив його від покарання за законом «Про амністію», але зобов’язав виплатити родичам загиблої 300 тис. грн компенсації. Цей вирок скасував апеляційний суд, тому справу слухали повторно.

Справу розглянув суддя Олександр Величко, який проаналізував усі надані матеріали справи та визнав Юрія Пташника винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши йому сім років ув’язнення з трирічною забороною керувати транспортними засобами. Винуватець ДТП має також виплатити 700 тис. грн чоловіку загиблої, витрати на поховання має компенсувати страхова компанія.

На момент винесення вироку обвинувачений працює в.о. директора КП «Амарант» Солонківської ОТГ. Вирок ще можна оскаржити.