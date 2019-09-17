Родичі загиблої у ДТП львів’янки відсудили у водія 300 тис. грн

ДТА трапилась на вул. Науковій, 7б

Франківський районний суд амністував львів’янина, який ще у 2014 році на смерть збив 54-річну львів’янку на вул. Науковій. Родичам загиблої вдалося відсудити у водія 300 тис. грн моральної компенсації.

Як повідомляв ZAXID.NET, ДТП трапилась 18 лютого 2014 року на вул. Науковій, 7б. Близько 12:30 водій автомобіля ВАЗ-2109 Юрій Пташник наїхав на 54-річну Лідію Додурич, яка поверталась додому з роботи. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Попри те, щоЛідія Додурич переходила дорогу поза переходом, експертиза встановила, що водій міг уникнути зіткнення, вчасно загальмувавши.

Під час судового засідання 11 вересня 2019 року Юрій Пташник заявив, що повністю визнає свою провину. Він також повідомив, що одразу після зіткнення викликав поліцію і швидку.

Суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова визнала чоловіка винним у скоєні смертельної ДТП з необережності. Також суд врахував те, що Юрій Пташник має на утриманні двох дітей. Відтак водія звільнили від покарання за законом «Про амністію у 2016 році».

Родина Лідії Додурич також подала цивільний позов на відшкодування 1 млн грн моральної компенсації. Однак суд зменшив суму компенсації, зобов’язавши Пташника виплатити сім’ї 300 тис. грн моральної шкоди. Окрім того, суд окремо розгляне позов родичів жінки до страхової компанії ВУСО про виплату їм 99,5 тис. грн матеріальної компенсації.