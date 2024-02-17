Аварія трапилась ввечері 11 вересня 2022 року у селі Синевир на Закарпатті

Міжгірський районний суд Закарпатської області виніс вирок водію, який на смерть збив 13-річну дівчинку та втік з місця ДТП. За даними правоохоронців Михайло Дацьо вчинив ДТП у нетверезому стані. Суд призначив йому вісім років тюрми та зобов’язав виплатити 1 млн грн компенсації матері загиблої дівчинки.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, аварія трапилась ввечері 11 вересня 2022 року у селі Синевир на Закарпатті. Уродженець смт Міжгір’я Михайло Дацьо керував авто Mercedes-Benz Vito у нетверезому стані, він збив 13-річну дівчинку, яка з подругою йшла по узбіччі в попутному з автомобілем напрямку. Від отриманих травм дівчинка загинула, а водій втік з місця ДТП, не зупинившись. Згодом його затримали правоохоронці та повідомили, що за кермом був 22-річний чоловік.

У суді Михайло Дацьо розповів, що 11 вересня він з вагітною дружиною поїхали у село Синевир до тещі, ввечері дружині стало погано, потрібно було прийняти ліки. Аптека, за словами обвинуваченого, була закрита, тож вони вирішили поїхати додому у сусіднє село. Дорогою був невеликий дощ, водій побачив групу підлітків, яка йшла у попутному напрямку, Михайло Дацьо їм посигналив, об’їхав їх та потім почув, що чимось кинули у авто. Водій каже, що подумав наче то камінь. Потім почув ще один удар з іншого боку. Дружина водія сказала, що вони когось збили, але Михайло Дацьо не зупинив авто. Чоловік боявся підлітків, які кинули камінням по його машині.

Михайло Дацьо стверджує, що через 20 метрів зупинив авто, спробував подзвонити у поліцію, але телефон був розряджений. Водій присів біля авто, до нього підійшов незнайомий чоловік, який сказав йому тікати, бо він збив дівчину. Після цього за кермо сіла дружина водія. Приїхавши додому, дружина зателефонувала своєму батькові та усе розповіла, після чого він викликав поліцію. Михайло Дацьо стверджує, що був тверезим, але вдома випив заспокійливе (валер’яну спиртову). Обвинувачений визнає, що його авто авто збило дівчинку, але заперечує, що він вчинив ДТП у нетверезому стані.

Дружина обвинуваченого розповіла, що дорогою вони побачили групу підлітків, чоловік їм сигналив, але вони не хотіли відходити з дороги. Вони об’їхали їх та відчули удар у задню частину авто, водій відволікся, подивився назад і наїхав на дівчинку. Пасажирка заявляє, що після групи підлітків дівчат на дорозі вони не побачили, хоч ділянка була освітлена.

У вироку суду зазначено, що водій вчинив ДТП невтерезим, у його крові виявили 1,18 проміле алкоголю. На запитання адвоката експертка пояснила, що після вживання декількох капель валер’яни, показник концентрації алкоголю в крові 1,18 проміле неможливий. «У разі вживання людиною навіть всього флакону настойки валер’яни показник концентрації етилового спирту 1,18 проміле бути не може, лише можливе отруєння», – вказано у вироку суду.

Справу розглянула суддя Юлія Сидоренко, яка дослідила усі матеріали та визнала, що Михайло Дацьо вчинив смертельну ДТП у нетверезому стані та залишив потерпілу в небезпеці. Йому призначили вісім років тюрми з забороною керувати транспортними засобами ще вісім років. Винуватець ДТП має виплатити матері загиблої мільйон гривень компенсації. Вирок ще можна оскаржити.