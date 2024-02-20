На трасі у Малехові зіткнулись автомобілі Mercedes та Toyota

На трасі під Львовом трапилась аварія, унаслідок якої постраждали двоє людей – 31-річний водій та 35-річний пасажир автомобіля Toyota, їх з травмами доставили у лікарню. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 19 лютого о 6:50 на автодорозі Львів – Рава-Руська в межах села Малехів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mercedes, яким керував 55-річний львів’янин та Toyota під керуванням мешканця Львівського району віком 31 рік. Внаслідок зіткнення водій та 35-річний пасажир Toyota отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.