Аварія сталась ввечері 18 лютого на трасі біля Великих Грибовичів

Ввечері у неділю, 18 лютого, на трасі під Львовом сталась аварія, у якій постраждали троє людей: обоє водіїв та 7-річна дівчинка. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 18 лютого о 18:15 на автодорозі Тернопіль –Львів – Рава-Руська неподалік села Великі Грибовичі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Volkswagen Jetta, яким керувала 33-річна львів’янка, та Renault Scenic, за кермом якого був житель Львова віком 71 рік.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії та 7-річна пасажирка Volkswagen Jetta, їх доставили у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.