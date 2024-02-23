Аварія трапилась ще 28 липня 2019 року на трасі біля села Раковець

Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок львів’янину Івану Подлєсному, який вчинив смертельну ДТП на трасі біля Раковця – одна людина загинула та ще троє постраждали. Суд призначив йому 3,5 роки тюрми та зобов’язав виплатити матері загиблої дівчини та потерпілим понад 600 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, аварія трапилась ще 28 липня 2019 року на трасі біля села Раковець. Іван Подлєсний керував автомобілем Audi A8, був неуважним, при розвороті не надав переваги у русі автомобілю Volkswagen Passat, який їхав головною дорогою, та спричинив ДТП.

Унаслідок зіткнення водій та троє пасажирів Volkswagen Passat отримали травми, для 19-річної дівчини вони виявились смертельними. Матір дівчини у суді заявила, що обвинувачуваний не вибачився перед нею та не відшкодував завдану шкоду. Водій Volkswagen Passat також зазначив, що Іван Подлєсний не вибачився за вчинення смертельної ДТП.

Поліція повідомляла, що Audi A8 керував на той час 42-річний львів’янин. У вирок вказано, що він є уродженцем Києва та має два громадянства: України та Словаччини. У суді водій Audi A8 визнав свою провину у вчиненні смертельної ДТП та підтвердив, що він не надав перевагу в русі автомобілю, який їхав головною дорогою.

Справу розглянув суддя Євген Данилів, який дослідив усі матеріали та визнав Івана Подлєсного винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили 3,5 роки тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами.

Чоловік має виплатити матері загиблої 525 тис. грн компенсації, ще 75 тис. грн має виплатити страхова компанія. Водію Volkswagen Passat Іван Подлєсний має компенсувати 96,2 тис. грн та 100 тис. грн виплатить страхова компанія. Двом іншим потерпілим винуватець ДТП виплатить по 30 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.