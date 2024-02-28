У Старокостянтинові загинув 16-річний мотоцикліст і його пасажирка

У вівторок, 27 лютого, у місті Старокостянтинів сталася смертельна ДТП. 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Від отриманих травм він та його 16-річна пасажирка загинули на місці аварії.

Як повідомили у поліції Хмельницької області, близько 19:00 у Старокостянтинові 16-річний місцевий житель на мотоциклі Forte 250 не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. У результаті водій та його пасажирка загинули на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.