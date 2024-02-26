У смертельній ДТП в Червоноградському районі на Львівщині загинув футболіст, вихованець ФК «Рух Сокаль» Матвій Назар. Про це 26 лютого повідомили на сторінці футбольного клубу, висловивши співчуття.

«З глибоким сумом повідомляємо, що трагічно загинув наш юний сокальський футболіст Матвій Назар, 2010 року народження, який був надзвичайно талановитим спортсменом. Обірвалося юне життя. ДЮСШ Рух-Сокаль висловлює співчуття родині та близьким Матвія», – повідомили на сторінці ФК «Рух Сокаль».

13-річний Матвій Назар був здібним спортсменом (фото ФК Рух)

Обставини загибелі 13-річного юнака невідомі. Поліція повідомила, що його у неділю ввечері, 25 лютого, збив позашляховик Jeep Cherokee поблизу села Горбків Сокальської громади. Хлопець загинув на місці від травм. За кермом авто був 52-річний мешканець Сокаля. Слідчі відкрили кримінальне провадження.