У Струмівці BMW збив на «зебрі» пенсіонера

У вівторок, 27 лютого, на вулиці Рівненській в селі Струмівка Луцького району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду легковика загинув 79-річний пішохід. Про це повідомили у поліції Волинської області.

«32-річний водій BMW наїхав на чоловіка, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм пішохід помер у кареті швидкої, його особу встановили – це 79-річний мешканець Луцька», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили автомобіль з місця події. Водія освідували – він був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.