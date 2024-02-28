На Хмельниччині зіткнулися Ford Mondeo та Chevrolet Aveo

У вівторок, 27 лютого, поблизу села Шатава Кам’янець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення легковиків один чоловік загинув, четверо осіб – постраждали.

«Близько 16:00 на трасі Житомир – Чернівці зіштовхнулися Ford Mondeo та Chevrolet Aveo. 56-річний водій Chevrolet від отриманих травм помер на місці події, а 31-річний водій Ford отримав тілесні ушкодження – його госпіталізували до Кам’янець-Хмельницької міської лікарні», – повідомила ZAXID.NET на­чаль­ни­ця сек­то­ру ко­му­ні­ка­ції ГУНП у Хмель­ницькій об­ласті Інна Глега.

Водночас у Головному управлінні ДСНС Хмельницької області зазначили, що внаслідок аварії постраждали троє пасажирів Ford Mondeo 28, 13 та 8 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження). Усі обставини ДТП наразі з’ясовують правоохоронці.