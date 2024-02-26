Жінка за кермом була тверезою

Смертельна аварія сталася біля міста Чоп Ужгородського району. Водійка Volkswagen зіткнулася з возом, що стояв посеред дороги. Внаслідок ДТП загинув 32-річний закарпатець, ще 6 людей отримали травми.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 25 лютого, 34-річна водійка Volkswagen їхала з Чопа у напрямку села Червоне.

Водійка Volkswagen зіткнулася з возом, що стояв посеред дороги

«У цей час на неосвіченій ділянці дороги по середині смуги руху знаходилась гужова повозка, з якою жінка допустила зіткнення. Внаслідок аварії 32-річний закарпатець, котрий знаходився у повозці, загинув на місці події. Шестеро людей, віком 59, 39, 12 та 7 років, травмувалися. У тому числі й водійка, а також 10-річна дитина, яка знаходилась у гужовій повозці. Їх госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня важкості», – інформують у поліції.

Жінка за кермом була тверезою. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, поліція відкрила кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.