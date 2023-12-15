Жінка за кермом Toyota була твереза

Смертельна ДТП на автодорозі Н-09 у селі Рокосово Хустського району сталася ввечері 14 грудня. 68-річну жінку збила Toyota, а потім на неї наїхала вантажівка. Закарпатка загинула на місці аварії.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 15 грудня, 68-річна жителька села Малий Раковець переходила дорогу у невстановленому місці. На неї, керуючи автомобілем Toyota, наїхала 50-річна водійка із села Імстичово Хустського району.

«Надалі на неї здійснив наїзд вантажний автомобіль, який їхав позаду Toyota. Водій вантажівки продовжив рух у невідомому напрямку. Внаслідок аварії 68-річна жінка-пішохід загинула на місці події», – інформують у поліції.

Жінка за кермом Toyota була твереза. Її автомобіль поліцейські помістили на арештмайданчик. Наразі правоохоронці розшукують водія вантажівки, який теж скоїв наїзд на жінку. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, у поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.