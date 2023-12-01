Аварія сталася між селом Бете та селищем Вилок у Берегівському районі

Смертельна аварія сталася 1 рудня між селом Бете та селищем Вилок у Берегівському районі. Внаслідок зіткнення з позашляховиком Lexus 74-річний водій автомобіля Mercedes загинув на місці, іншого водія з численними травмами госпіталізовано до Берегівської ЦРЛ.

Як повідомили в Берегівській станції екстреної медичної допомоги, на місце аварії відправили дві бригади лікарів.

«На місці ДТП було виявлено двох чоловіків, у одного з яких були отримані травми несумісні з життям. Другому потерпілому здійснили зупинку кровотечі, знеболення, імобілізацію нижніх кінцівок, підключено розчин інфузії, після чого доправили до Берегівської ЦРЛ», – розповіли медики.

За словами депутата ужгородської міської ради Віталія Глаголи, за кермом одного з автомобілів був винуватець смертельної ДТП у Підвиноградові 2022 року.

«За попередньою інформацією за кермом автомобіля Lexus перебував Семак Даніель Олександрович, який у листопаді 2022 року, керуючи автомобілем Audi SQ7, не впорався з керуванням і в'їхав в огорожу каплиці. Внаслідок зіткнення загинув пасажир, який їхав разом з ним. Семак тоді перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, водій Mercedes, обганяючи Volvo, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Lexus, який їхав своєю смугою руху.

Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, винуватцеві ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.