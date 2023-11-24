Аварія сталася на околиці села Вонігово Тячівського району Закарпаття

На околиці села Вонігово Тячівського району автомобіль зіткнувся з вантажівкою, мікроавтобусом, а також велосипедистом. Внаслідок аварії до лікарні з травмами різного ступеню важкості госпіталізували трьох людей.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, ДТП сталася ввечері 23 листопада.

«Наразі відомо, що 31-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем марки Skoda, допустила наїзд на 50-річного велосипедиста. Після цього виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою MAN, під керуванням 66-річного ужгородця. Далі автомобіль Skoda перекинувся, його відкинуло у автомобіль Mercedes, яким керував 66-річний житель села Колодне», – інформують у поліції.

Внаслідок аварії з травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні трьох людей: водійку Skoda та її 10-річну доньку, а також велосипедиста. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості, винуватцеві ДТП загрожує до трьох років позбавленням волі.