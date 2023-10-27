Унаслідок зіткнення загинули двоє водіїв автобуса

У п’ятницю, 27 жовтня, на трасі Київ-Чоп на Закарпатті трапилась смертельна ДТП за участі вантажівки та рейсового автобуса, який їхав з Тернополя до Риму. Унаслідок зіткнення загинули двоє водіїв автобуса – 35-річний житель Львівщини та 59-річний тернополянин.

Як повідомила Нацполіція Закарпатської області, аварія сталась 27 жовтня близько 15:00 на трасі Київ-Чоп неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району. Правоохоронці встановили, що зіткнулась вантажівка MАN, під керуванням 33-річного жителя міста Калуш Івано-Франківської області, та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення.

Попередньо відомо, що внаслідок ДТП двоє людей загинули – 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя. Обидва чоловіки були водіями автобуса. Внаслідок аварії травми різного ступеню важкості отримали і пасажири автобуса. Їх доставили до лікарні. На місці події тривають слідчі дії.

За даними рятувальників, які працювали на місці ДТП, у автобусі було 12 пасажирів, шестеро з них госпіталізовані. Автобус їхав з Тернополя до Риму (Італія).

На ділянці траси Київ-Чоп, де сталася аварія, рух наразі перекритий. Об'їзд здійснюється через село Підполоззя.