Назарій Голубінка їхав за кермом легковика у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та спричинив смертельну ДТП

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок Назарію Голубінці, який у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння вчинив важку ДТП біля Борислава, у якій загинули троє людей. Винуватцю аварії призначили 12 років ув’язнення та зобов’язали виплатити пораненим, та родичам загиблих понад 4 млн грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднив портал «Медіа Дрогобиччина», смертельна аварія трапилась приблизно о 23:00 24 серпня 2021 року біля Борислава. На той час 19-річний Назарій Голубінка керував авто Volkswagen CC у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, та без водійських прав. Водій перевищив швидкість (їхав з швидкістю не менше 128 км/год), виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Volkswagen Golf. Унаслідок зіткнення 40-річний водій другого авто, а також двоє його пасажирів віком 15 та 19 років загинули, ще кілька людей були травмовані.

Слідство встановило, що Назарій Голубінка керував авто у стані алкогольного (0,34 проміле) та наркотичного сп’яніння (позитивний тест на марихуану). У суді обвинувачуваний своєї вини не визнав, стверджував, що їхав зі швидкістю 60 км/год і його засліпило світло зустрічного автомобіля. Запевняв, що був тверезим.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи, визнав Назарія Голубінку винним у вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані та призначив йому покарання – 12 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами. Обвинувачений також повинен відшкодувати потерпілим та родичам загиблих моральну компенсацію на загальну суму 4,1 млн грн. Також винуватець ДТП має оплатити вартість всіх проведених судових експертиз. На вирок ще може бути подана апеляція.