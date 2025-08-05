Під колесами поїзда у Рівненському районі загинула 67-річна місцева жителька

У понеділок, 4 серпня, в селі Бадівка Рівненського району пасажирський потяг збив на смерть 67-річну жінку, яка переходила колії у невстановленому місці. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 4 серпня близько 12:00 у селі Бадівка Острозької тергромади. За даними слідства, 51-річний машиніст пасажирського потяга сполученням «Краматорськ – Івано-Франківськ» збив 67-річну жінку, яка перетинала колії у невстановленому місці. Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Пенсіонерка від отриманих травм померла.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.