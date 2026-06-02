Раніше безбар'єрний простір облаштували навпроти Академії сухопутних військ

У Львові облаштовують ще один безбар’єрний простір на вул. Стрийській, повідомляє пресслужба Львівської міськради. Біля будинків №72–76 оновлять пішохідну зону та адаптують зупинку транспорту «Дитяча залізниця» до сучасних вимог. Роботи не обмежаться лише зупинкою – також на цій ділянці облаштують безбар’єрні входи до розташованих тут закладів та прокладуть велодоріжку.

В межах облаштування безбар’єрного простору тут замостять плиткою близько 600 м² тротуару, виконають пониження бордюрів на пішохідних переходах і відремонтують посадкову платформу зупинки громадського транспорту, щоб маломобільні люди, батьки з дитячими візками та літні пасажири могли комфортно користуватися транспортом.

Нова ділянка велодоріжки тут має з’єднати відрізок веломережі біля Львів Tech City із велодоріжкою за перехрестям біля будинку №78 на вул. Стрийській.

Проєкт реалізують у співпраці міста, бізнесу та ісландського благодійного фонду «Ramp Up». Завершити роботи планують до кінця червня.

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На час робіт зупинка громадського транспорту «Дитяча залізниця» продовжує працювати з доступом через тимчасовий пішохідний коридор.

Нагадаємо, що раніше безбар’єрний простір облаштували біля зупинки навпроти Академії сухопутних військ на вул. Стрийській, а також на проспекті Чорновола.