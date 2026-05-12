ДТП сталась у селі Пасіки-Зубрицькі

Вранці у вівторок, 12 травня, у селі Пасіки-Зубрицькі біля Львова сталась смертельна ДТП. Вантажівка наїхала на літню жінку, яка загинула від отриманих травм.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталася 12 травня близько 08:00 у селі Пасіки-Зубрицькі Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Renault Premium, 53-річний житель Львівського району, здійснив наїзд на пішохідку, 80-річну мешканку Львівського району. Від отриманих травм жінка загинула на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.