ДТП сталася у селі Ялинкувате Стрийського району

У неділю вночі, 10 травня, на Львівщині 17-річний мотоцикліст потрапив до лікарні після падіння у річку. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 01:45 у селі Ялинкувате Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла Lifan SR220-4V, 17-річний житель району, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб перекинувся в річку. Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.