Внаслідок аварії неповнолітнього водія мотоцикла та його 17-річного пасажира госпіталізували до лікарні

У суботу, 9 травня, в одному з сіл Дрогобицького району трапилось ДТП за участі легкового автомобіля ВАЗ та мотоцикла Lifan. Внаслідок аварії неповнолітнього водія мотоцикла та його пасажира з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 00:30 у Дрогобицькому районі на Львівщині. Легковим автомобілем ВАЗ керував 27-річний чоловік, мешканець Дрогобицького району. За кермом мотоцикла Lifan був 14-річний хлопець, також мешканець Дрогобицького району. Внаслідок аварії неповнолітнього водія мотоцикла та його 17-річного пасажира госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.