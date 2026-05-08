На Львівщині внаслідок ДТП травмувалися два мотоциклісти. Один з них – неповнолітній. Як повідомили у поліції Львівщини, аварія трапилася 7 травня близько 21:00 у селі Купичволя Шептицького району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоциклів Boxer X125, яким керував 14-річний житель району, та Sineray під керуванням 31-річного мешканця Шептицького району», – повідомили у поліції Львівщини.

Обидва мотоциклісти отримали травми, їх шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). До слова, в Україні на мотоциклах можна їздити з 16 років. Для цього необхідно отримати водійське посвідчення категорії «А».