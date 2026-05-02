У ДТП постраждав водій і пасажирка

У пʼятницю, 1 травня, внаслідок ДТП з мотоциклом травмувалися двоє людей. Аварія трапилася близько 19:00 у с. В’язова Львівського району. Водій мотоцикла Viper не впорався з керуванням та в’їхав у бетонні стовпи.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, металева арматура проштрикнула ногу водія. Крім нього, травмувалася й пасажирка.

«Рятувальники з Жовкви за допомогою спецобладнання обережно перерізали метал, щоб звільнити ногу постраждалого. Також надали потерпілим першу домедичну допомогу, зафіксували травмовані кінцівки та на ношах транспортували водія до машини швидкої допомоги», – повідомили у ДСНС.

Обох травмованих доставили до лікарні. Обставини ДТП зʼясовують правоохоронці.