Є продукти, які можуть зменшити частоту або тяжкість нападів астми, і є які такі, що можуть їх посилювати

Наразі немає переконливих доказів того, що конкретна дієта впливає на частоту або тяжкість нападів астми. Однак вживання певних продуктів та обмеження тих, що провокують напади, можуть покращити загальне самопочуття, а також сприяти кращому контролю симптомів астми, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. І називає перелік продуктів, які варто людям, що страждають на астму, включити у раціон, а також ті, які слід обмежити.

І хоч огляд 2022 року засвідчив, що вплив короткострокових дієт на симптоми астми є непереконливим, однак дослідники висувають гіпотезу, що довгострокове дотримання поживної дієти, як середземноморська, швидше за все, матиме позитивний вплив на астму та загальний стан здоров’я, каже професор.

Які продукти варто включити у раціон?

«Деякі продукти та поживні речовини мають потенційні протизапальні та антиоксидантні властивості, що можуть сприяти підтримці функції легень та імунної системи у людей з астмою», – каже Олег Швець.

І радить частіше споживати:

Продукти, багаті на вітаміни С, Е та А (бета-каротин). «Усі вони є антиоксидантами, а вітаміни С та Е пов’язані з протизапальними процесами в організмі. Достатнє споживання вітаміну D асоціюється зі зниженням ризику загострень астми», – твердить гастроентеролог.

До продуктів, багатих на вітамін С, належать: солодкий перець, апельсини, полуниця, броколі, брюссельська капуста, яблука.

До продуктів, багатих на вітамін Е, належать: олія з пшеничних зародків, соняшникове насіння, мигдаль, арахіс, авокадо.

До продуктів, багатих на вітамін А та бета-каротин, належать: морква, диня, батат, листові зелені овочі, такі як салат ромен, капуста кале та шпинат, броколі.

Окрім прийому добавок та перебування на сонці, вітамін D можна отримати з таких продуктів: лосось, оселедець та сардини, риб’ячий жир, збагачене молоко та збагачений апельсиновий сік, яйця.

Продукти, багаті на селен і магній. Ці мінерали, пояснює лікар, можуть сприяти полегшенню симптомів астми, зокрема й тяжкої її форми. Окислювальний стрес значною мірою сприяє розвитку астми, а селен є потужним антиоксидантом, тож збільшення споживання селену може сприяти зменшенню окислювального стресу і потенційно впливати на перебіг астми.

За даними дослідження 2022 року, в якому взяли участь 206 пацієнтів (103 з астмою та 103 без астми), дефіцит селену асоціювався з порушенням імунної відповіді.

До продуктів, багатих на селен, належать: бразильські горіхи, риба, м'ясо (курка, свинина, яловичина та індичка), яйця, коричневий рис, банани.

Згідно з оглядом досліджень 2022 року щодо протизапальних властивостей магнію, цей мінерал може мати позитивний вплив на функцію легень та асоціюється зі зменшенням симптомів астми.

До продуктів, багатих на магній, належать: темний шоколад, авокадо, тофу, насіння гарбуза, мангольд, лосось.

Яких продуктів варто уникати при астмі?

Є продукти, які можуть спровокувати симптоми астми або призвести до загострення важкої форми астми.

Сульфіти. Цей різновид консервантів у деяких людей може погіршувати перебіг астми. Вони містяться в: вині, сушених фруктах, маринованих продуктах, креветках, соках лимона та лайма в пляшках.

Продукти, що викликають метеоризм. Вживання великих порцій їжі або продуктів, що викликають здуття, тисне на діафрагму, особливо якщо є кислотний рефлюкс. Це може спричинити стиснення в грудях та спровокувати загострення астми. До таких продуктів належать: боби, капуста, газовані напої, цибуля, часник, смажені страви.

Саліцилати. Деякі люди з астмою можуть бути чутливими до саліцилатів (природні хімічні сполуки), що містяться в каві, чаї, деяких травах і спеціях.

Штучні інгредієнти. Хімічні консерванти, ароматизатори та барвники часто містяться в перероблених продуктах та фаст-фуді.

Поширені алергени. Люди з харчовою алергією також можуть страждати на астму. До найпоширеніших алергенів належать: молоко, молюски та ракоподібні, пшениця, горіхи.

«Важливо розуміти: зміни в харчуванні та способі життя мають доповнювати поточне лікування астми. Не слід припиняти прийом призначених препаратів проти астми без консультації з лікарем, навіть якщо стан покращився», – наголошує лікар.