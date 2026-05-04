Харчування при астмі: які продукти варто включити у раціон і які слід обмежити
Поради гастроентеролога-дієтолога
Наразі немає переконливих доказів того, що конкретна дієта впливає на частоту або тяжкість нападів астми. Однак вживання певних продуктів та обмеження тих, що провокують напади, можуть покращити загальне самопочуття, а також сприяти кращому контролю симптомів астми, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. І називає перелік продуктів, які варто людям, що страждають на астму, включити у раціон, а також ті, які слід обмежити.
І хоч огляд 2022 року засвідчив, що вплив короткострокових дієт на симптоми астми є непереконливим, однак дослідники висувають гіпотезу, що довгострокове дотримання поживної дієти, як середземноморська, швидше за все, матиме позитивний вплив на астму та загальний стан здоров’я, каже професор.
Які продукти варто включити у раціон?
«Деякі продукти та поживні речовини мають потенційні протизапальні та антиоксидантні властивості, що можуть сприяти підтримці функції легень та імунної системи у людей з астмою», – каже Олег Швець.
І радить частіше споживати:
Продукти, багаті на вітаміни С, Е та А (бета-каротин). «Усі вони є антиоксидантами, а вітаміни С та Е пов’язані з протизапальними процесами в організмі. Достатнє споживання вітаміну D асоціюється зі зниженням ризику загострень астми», – твердить гастроентеролог.
До продуктів, багатих на вітамін С, належать: солодкий перець, апельсини, полуниця, броколі, брюссельська капуста, яблука.
До продуктів, багатих на вітамін Е, належать: олія з пшеничних зародків, соняшникове насіння, мигдаль, арахіс, авокадо.
До продуктів, багатих на вітамін А та бета-каротин, належать: морква, диня, батат, листові зелені овочі, такі як салат ромен, капуста кале та шпинат, броколі.
Окрім прийому добавок та перебування на сонці, вітамін D можна отримати з таких продуктів: лосось, оселедець та сардини, риб’ячий жир, збагачене молоко та збагачений апельсиновий сік, яйця.
Продукти, багаті на селен і магній. Ці мінерали, пояснює лікар, можуть сприяти полегшенню симптомів астми, зокрема й тяжкої її форми. Окислювальний стрес значною мірою сприяє розвитку астми, а селен є потужним антиоксидантом, тож збільшення споживання селену може сприяти зменшенню окислювального стресу і потенційно впливати на перебіг астми.
За даними дослідження 2022 року, в якому взяли участь 206 пацієнтів (103 з астмою та 103 без астми), дефіцит селену асоціювався з порушенням імунної відповіді.
До продуктів, багатих на селен, належать: бразильські горіхи, риба, м'ясо (курка, свинина, яловичина та індичка), яйця, коричневий рис, банани.
Згідно з оглядом досліджень 2022 року щодо протизапальних властивостей магнію, цей мінерал може мати позитивний вплив на функцію легень та асоціюється зі зменшенням симптомів астми.
До продуктів, багатих на магній, належать: темний шоколад, авокадо, тофу, насіння гарбуза, мангольд, лосось.
Яких продуктів варто уникати при астмі?
Є продукти, які можуть спровокувати симптоми астми або призвести до загострення важкої форми астми.
Сульфіти. Цей різновид консервантів у деяких людей може погіршувати перебіг астми. Вони містяться в: вині, сушених фруктах, маринованих продуктах, креветках, соках лимона та лайма в пляшках.
Продукти, що викликають метеоризм. Вживання великих порцій їжі або продуктів, що викликають здуття, тисне на діафрагму, особливо якщо є кислотний рефлюкс. Це може спричинити стиснення в грудях та спровокувати загострення астми. До таких продуктів належать: боби, капуста, газовані напої, цибуля, часник, смажені страви.
Саліцилати. Деякі люди з астмою можуть бути чутливими до саліцилатів (природні хімічні сполуки), що містяться в каві, чаї, деяких травах і спеціях.
Штучні інгредієнти. Хімічні консерванти, ароматизатори та барвники часто містяться в перероблених продуктах та фаст-фуді.
Поширені алергени. Люди з харчовою алергією також можуть страждати на астму. До найпоширеніших алергенів належать: молоко, молюски та ракоподібні, пшениця, горіхи.
«Важливо розуміти: зміни в харчуванні та способі життя мають доповнювати поточне лікування астми. Не слід припиняти прийом призначених препаратів проти астми без консультації з лікарем, навіть якщо стан покращився», – наголошує лікар.