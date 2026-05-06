Пацієнтка з хірургом Остапом Брилинським

Команда спеціалістів Університетської лікарні ЛНМУ (кампус Мар’яна Панчишина) врятувала 68-річну мешканку Львівщини, у якої вузол щитовидної залози переродився в агресивний рак, але пацієнтка про це не знала. Тривалий біль у шиї, на який скаржилася жінка, місцеві лікарі сприйняли за невралгію, бо ні під час УЗД, ні на рентгені пухлини довго не було видно.

У пацієнтки наприкінці 90-х виявили багатовузловий зоб, який з часом кудись зник. Жінка навіть жартувала, що була гуля і розсмокталася. Та, на жаль, пухлина, яка роками не турбувала жінку, не зникла, а почала розростатися і стискати життєво важливі органи. З минулого року жінку турбував сильний кашель, пропадав голос, їй важко було дихати, повідомили у лікарні.

«Швидка» привезла жінку до Університетської лікарні у критичному стані. Під час обстеження лікарі виявили рак щитоподібної залози із проростанням в трахею та медіастінум. Вузол, який роками не турбував пацієнтку, з часом розрісся і стиснув життєво важливі органи – аорту та трахею. Викликом для лікарів було і саме розташування пухлини, отримати доступ до пухлини з шиї було неможливо.

За порятунок жінки взялася мультидисциплінарна команда спеціалістів, до якої увійшли хірурги Остап Брилинський, Галина Лопушанська, Ірина Сціра, кардіохірургиня Софія Вишинська і анестезіолог Володимир Вихоряк. Їм вдалося видалити пухлину разом із метастазами.

Лікарі наголошують: вузли щитоподібної залози не можна ігнорувати. Ті, у кого їх виявили, мають регулярно проходити УЗД, здавати аналізи на визначення гормонів щитоподібної залози, при потребі проводити тонкоголкову аспіраційну біопсію вузлів і консультуватися зі спеціалістом. Це допоможе врятувати не лише здоров’я, а й життя.