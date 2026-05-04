Російське посольство у Відні

Уряд Австрії оголосив трьох російських дипломатів персонами нон ґрата. Про це 4 травня повідомило агентство Reuters з посиланням на міністерку закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

За її словами, підставою для такого рішення стала наявність так званих «лісів антен» на дахах дипломатичних установ, які можуть використовуватися для шпигунства.

«Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства», – заявила Майнль-Райзінгер.