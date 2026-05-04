Австрія вислала трьох російських дипломатів через можливе шпигунство
Таємні дані могли перехоплювати через супутникові системи, розміщені на території російських посольств
Уряд Австрії оголосив трьох російських дипломатів персонами нон ґрата. Про це 4 травня повідомило агентство Reuters з посиланням на міністерку закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
За її словами, підставою для такого рішення стала наявність так званих «лісів антен» на дахах дипломатичних установ, які можуть використовуватися для шпигунства.
«Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства», – заявила Майнль-Райзінгер.
Вона також зазначила, що всі троє дипломатів уже залишили територію Австрії. Загалом із 2020 року країна вислала 14 російських дипломатів.
У відповідь посольство Росії в Австрії заявило, що Москва дасть «жорстку» відповідь на рішення Відня.
За інформацією газети Die Presse, у квітні Австрія вимагала скасування дипломатичного імунітету трьох співробітників посольства, однак Росія не виконала цю вимогу.
В австрійському МЗС заявили, що шпигунство становить загрозу національній безпеці. Наразі в країні воно карається лише у випадках, коли спрямоване проти інтересів Австрії. Водночас у Міністерстві юстиції підготували законопроєкт, який передбачає посилення положення Кримінального кодексу щодо шпигунства. Положення має поширити захист і на інтереси міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу та ООН.