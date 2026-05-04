Згенероване фото, яке поширила чиновниця у відповідь на звернення мешканця

У Львівській міськраді назвали помилковим поширення згенерованого штучним інтелектом фото у відповідь на звернення мешканця на «Гарячу лінію міста» про обрізку дерева на вул. Володимира Великого, 47. За цю помилку працівниця Франківської райдміністрації отримала догану.

Днями на «Гарячу лінію міста» у фейсбук звернувся львів’янин з проханням провести обрізку сухих гілок дерева на вул. Володимира Великого, 47. У відповіді на це звернення Франківська райадміністрація надала фотодоказ виконаних робіт. Фото виявилося картинкою, згенерованою штучним інтелектом, а жодних робіт з обрізки дерева насправді не було проведено. Інцидент викликав жваве обговорення в соцмережах.

Як пояснила голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна, після звернення мешканця працівниця адміністрації оперативно сконтактувала з підрядником.

«Той надіслав згенеровану візуалізацію того, як дерево виглядатиме після можливих робіт, про які просить мешканець – і як доказ, що цього не можна робити саме так. Натомість працівниця адміністрації помилково сприйняла це зображення як підтвердження виконаних робіт і передала його як відповідь на Гарячу лінію. За цю помилку їй сьогодні оголосили догану», – йдеться в повідомленні мерії у понеділок, 4 травня.

Реальне дерево на вул. Володимира Великого, про обрізку якого звертався мешканець (скриншот з відео "Зручного міста")

Щодо самого звернення – найближчим часом дерево оглянуть фахівців управління екології разом із підрядником, щоб визначити, які роботи тут справді потрібні.

У міській раді зазначили, що така помилка сталася вперше за весь час роботи «Гарячої лінії міста», яка працює в соцмережах вже вісім років. Зараз лише у фейсбук-групі «Гарячої лінії міста» 127 тисяч учасників, щодня надходить десятки звернень.

«Звернення, що надходять на гарячу лінію у фейсбуці, скеровуються до профільного підрозділу, який звітує про виконання робіт або пояснює причину, чому виконати їх неможливо. Після цього адміністратор Гарячої лінії оприлюднює отриману від підрозділів інформацію та закриває звернення мешканців», – додали в ЛМР.

Звернутися на «Гарячу лінію міста» можна також за телефоном 15−80, через застосунок «Львів 1580», чат-бот або онлайн-портал.