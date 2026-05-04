У пункті пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею прикордонники Львівщини викрили чоловіка, який раніше незаконно виїхав з України. Суд визнав винним Романа Пшиблінського й оштрафував його.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент стався 26 квітня цього року під час в’їзду в Україну. Під час перевірки спрацювали бази даних, які показали відсутність офіційної інформації про виїзд громадянина з України. Згодом він зізнався, що ще у жовтні 2025 року незаконно перетнув кордон поза пунктами пропуску у Закарпатській області – у напрямку Румунії.

Порушник в судове засідання не прибув, однак подав заяву про визнання своєї вини та розгляд справи за його відсутності.

Жовківський районний суд Львівської області визнав винним Романа Пшиблінського у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Йому призначили штраф у розмірі 3400 грн, а також зобов’язали сплатити понад 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 10 днів.