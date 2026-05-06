Львів розпочинає активну підготовку до нового опалювального сезону. Одним із перших етапів є проведення гідравлічних випробувань трубопроводів теплових мереж. Вже з 11 травня розпочнуть гідравліку магістральних тепломереж від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» – найбільших джерел теплопостачання у місті. Далі перевірятимуть труби меншого діаметру, що йдуть від невеликих котелень. Їх гідравліка відбуватиметься вже з середини червня. Про це у середу, 6 травня, повідомили у Львівській міській раді.

Водночас із гідравлічними випробуваннями замінюватимуть і аварійні ділянки мережі. Як наголошує директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець, це звична практика під час таких робіт, а з огляду на воєнний стан і можливі загрози зі сторони ворога, Львів не може входити у зиму, не перевіривши стан теплових мереж і не замінивши аварійні ділянки.

«Минула зима показала, що велике навантаження йде власне на теплові мережі, зокрема під час нестабільного енергопостачання. Не лише під час відсутності електроенергії, а й під час стрибків напруги чи стрибків інших параметрів струму. Коли таке стається – відбуваються перебої у роботі насосного обладнання, що негативно впливає на інженерні мережі. Тому теплові мережі маємо підготувати, а критичні, зношені ділянки мають бути замінені», – наголошує директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець.

За його словами, цього року гідравліку не будуть проводити у всіх районах одночасно. Спочатку – з 11 травня, перевірятимуть стан мережі Сихівського, Франківського, Шевченківського, часткового Личаківського і частково Галицького районів – тобто магістральних тепломереж від найбільших джерел теплопостачання – це ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна». А основну гідравліку мереж Залізничного району розпочнуть з середини червня.

Самі гідравлічні випробування тривають приблизно 5 днів. Під час гідравліки у трубопроводах тимчасово підвищують тиск води, щоб виявити слабкі місця, зношені ділянки або можливі пориви. Це дозволяє завчасно провести ремонт і уникнути аварій взимку. Далі відбувається ліквідація виявлених у часі гідравліки пошкоджень.

«На час робіт ми призуняємо гаряче водопостачання. Так, це незручно для мешканців. Та хочу наголосити, що минула зима була складною і з різними викликами через атаки ворога. Зима, яка нас чекає, може бути ще складнішою. Тому ми не можемо дозволити собі заходити в зиму, не перевіривши наші теплові мережі», — додав посадовець.

З 11 травня подачу гарячої води від ТЕЦ-1 призупинять до:

Сихівського житлового масиву (просп. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька та прилеглі до них вулиці);

вул. Стрийська, Боднарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Героїв Майдану, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглі до них вулиці (Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена та прилеглі до них вулиці;

мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тиверська, Панаса Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Віденська, Кам’янецька, Енергетична, Карманського та прилеглі до них вулиці).

Також призупиняють подачу гарячої води від ТЦ «Північна» – до:

Шевченківського району Львова (вул. Грінченка, Чигиринська, Мідна, Богдана Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, Панча, Варшавська, Юрія Липи, просп. Чорновола, Під Голоском, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська та прилеглі до них вулиці).

Подачу гарячої води споживачам від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» планують відновити з 17 червня.

Гідравліка мереж Залізничного району відбуватиметься з 16 до 30 червня. Натомість зараз перевіряють стан теплових мереж від котельні на вул. Кульпарківська, 95а, щоб із зупинкою ТЕЦ-1 підключити до цієї котельні кілька десятків будинків, які обслуговує теплоелектроцентраль. Тож до 15 травня без гарячої води будуть 40 будинків, які обслуговує котельня на вул. Кульпарківська, 95а.

Також, якщо в результаті гідравліки не буде виявлено значних пошкоджень на магістральних мережах від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна», то частині Сихова і Франківського району планують відновити гарячу воду швидше, від інших джерел теплопостачання.

«Будемо намагатися мінімізувати відсутність гарячого водопостачання — якомога швидше завершити ліквідацію виявлених недоліків і відновити гаряче водопостачання. А потім будемо призупиняти подачу гарячої води лише там, де будемо проводити планові заміни зношених мереж. Заміну проводити мусимо, адже це не тільки безперебійність послуг, це дуже важливий елемент стійкості міста і підготовки теплопостачальної господарки міста до зими», — зазначив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Зокрема, цього року «Львівтеплоенерго» планує замінити великі ділянки магістральних трубопроводів великого діаметра на вул. Науковій, вул. Володимира Великого, вул. Трильовського, пр. Червоної Калини. Про терміни цих робіт у Львівській міській раді повідомлять додатково.