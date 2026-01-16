КП «Львівтеплоенерго» через торги купило 20 тонн технічної солі

КП «Львівтеплоенерго» закупило 20 тонн технічної солі з Єгипту вдвічі-тричі дорожче ніж інші міста в Україні. Про це йдеться в розслідуванні видання «Наші гроші», оприлюдненому у четвер, 15 січня.

Журналісти проаналізували тендерні закупівлі технічної солі у львівському комунальному підприємстві в порівнянні з іншими містами України. У вибірку ввійшли договори щодо закупівлі солі на сайті Prozorro у період з 1 вересня по 12 січня 2026 року загальною вартістю тендерів понад 1 млн грн. Мова йде про комунальні підприємства «Теплоенергетик», «Донецьктеплокомуненерго», «Криворіжтепломережа» та «Київтеплоенерго».

За даними журналістів, львівське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» закупило через тендер у ТОВ «Меркуріко» 20 тонн технічної солі за ціною 12,8 тис. грн за тонну, що вдвічі-тричі дорожче від закупівлі в інших містах України.

Окрім ТОВ «Меркуріко», у торгах брало участь і ТОВ «Гал-Експоторг», яке пропонувало єгипетську сіль у 2,5 рази дешевше. Вартість технічної солі за тонну підприємство пропонувало по ціні 5,1 тис., а за таблетовану сіль – по 12 тис. грн. Однак фірму відхилили через прострочений сертифікат відповідності ДСТУ та відсутність документів, які б підтвердили те, що «Гал-Експоторг» є виробником, офіційним представником, дилером, дистриб’ютором або офіційним партнером виробника.

В порівнянні КП «Теплоенергетик» із Кропивницького закупило в ТОВ «Євразійська торговельна група» 430 тонн солі у 2,5 рази дешевше, а саме по ціні 5,2 тис. грн за тонну. Підприємство закупило сіль у мішках по 50 кг, проте без протизлежувальної добавки.

КП «Донецьктеплокомуненерго» закупило 220 тонн солі у ТОВ «Торгова соляна компанія» в так званих біг-бегах (великогабаритних м’яких контейнерах з поліпропілену). Закупівлю здійснили для прифронтових міст Дружківка, Слов’янськ та Краматорськ за ціною 4,9 тис. грн за тонну. Закупівлю провели без торгів, оскільки раніше на тендер ніхто не прийшов.

КП «Криворіжтепломережа», яке через відкриті торги закупило 1,2 тис. тонн єгипетської солі для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою у біг-бегах у «Меркуріко» по 4,2 тис. грн за тонну.

Найдевшу сіль насипом, без фасування закупило КП «Київтеплоенерго». Сіль із протизлежувальною добавкою від ТОВ «Торгівельно-промислове об’єднання «Аріста» обійшлася у 2,9 тис. грн за тонну.

У коментарі ZAXID.NET директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександра Одинець сказав, що місто за останні роки модернізувало велику кількість котелень. Зокрема, замінили котли та обладнання на більш сучасні. Вони є більш енергоефективні та дають кращу якість теплоносія. Водночас такі системи вимагають набагато вищих вимог до елементів пом’якшення.

«Оскільки в нас більша частина обладнання нова та модернізована, ми виставляємо дуже високі вимоги, практично найвищі вимоги до технічних параметрів цієї солі. В основному ми використовуємо таблетовану сіль та невелику кількість так званої меленої, яка теж була в тендері», – розповів Олександр Одинець.

Окрім високої якості технічної солі, директор львівського комунального підприємства наголосив на тому, що на ціну впливає невелика кількість замовлення у порівнянні з іншими містами та вимоги у тендері щодо логістики.

«В нас є додаткова вимога щодо логістики. Замовник має доставити все безпосередньо в місце використання. Також сама партія цієї солі, порівняно з іншими партіями в інших містах, кардинально менша. Партія невелика, яку не доставляють вагонами, щоб змогло зменшити ціну», – наголосив Олександр Одинець.

До слова, Олександр Одинець зазначив також і те, що на торгах ціна зменшилась на 300 тис. грн від очікуваної.

«Це тендер Prozorro, ми сформували очікувану ціну, за якою замовник зможе виконати всі наші вимоги по якості, по партії і по логістиці. Основні ці параметри вплинули на ціну закупівлі солі», – підкреслив Олександр Одинець.