Наприкінці матчу фанати «Буковини» вибігли на поле

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував ФК «Буковина» на 625 тис. грн за підсумками матчу з «Динамо», який провели 21 квітня. Про це повідомили на офіційному сайті УАФ. На команду з Чернівців наклали п’ять штрафів. Натомість ФК «Динамо» має сплатити лише один.

Футбольний клуб «Буковина» змагався в 1/2 Кубку України з футболу зі столичною командою «Динамо» (рахунок 0:3). Матч проходив на стадіоні імені Шухевича в Тернополі. За даними місцевих ЗМІ, переглянути гру прийшла рекордна кількість вболівальників, а наприкінці матчу фанати «Буковини» вибігли на поле, що є порушенням.

Загалом, клуб оштрафували на 625 тис. грн за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні, використання вболівальниками команди піротехніки, нецензурні скандування фанатів на адресу арбітра матчу та відсутність стюардів клубу під час матчу.

Штраф отримав і ФК «Динамо» – команда має сплатити 25 тис. грн за використання своїми вболівальниками піротехніки.