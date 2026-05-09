«Західноукраїнське дербі» сильнішого не виявило

У суботу, 9 травня, у 27-му турі УПЛ «Рух» на «Арені Львів» приймав «Верес». Катастрофічна ситуація «жовто-чорних» змушувала їх битися за кожне очко, яке було на вагу золота – команда продовжувала плентатись на дні УПЛ. Перемога фактично гарантувала «Руху» остаточний відрив від зони прямого вильоту та шанс на збереження прописки через перехідні матчі.

УПЛ, 27-й тур

«Рух» (Львів) – «Верес» (Рівне) – 0:0

На 8-й хвилині Копина врятував «Рух» від гола, вибивши м’яч з-під ніг Шарая, який вже готовий був вийти сам на сам з голкіпером. За мить вже Клименко підстрахував господарів на останньому рубежі, зреагувавши на удар Сміяна в ближній кут.

Далі команди обмінялись моментами: кіпер львів’ян відбив спробу Гонсалвеша по центру, а Ціпот в останній момент вибив м’яч у Невеша, який вже збирався розстрілювати ворота «Вереса».

В середині тайму Копина після ривка Алмазбекова пробив зовсім поруч зі стійкою. Хороший шанс відзначитись мав Ян Фабрісіо: обікравши Товарницького він обіграв голкіпера, але заплутався у власних ногах і просто впав у штрафному «жовто-чорних».

По перерві свій супермомент змарнував Діалло: Невеш вивів його на побачення з голкіпером, але вінгер «Руху» пробив повз ворота. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки м’яч зачепив руку Ціпота у штрафному рівнян після закидання на Діалло, але після перегляду VAR пенальті вирішили не давати.

Нічия принесла «Руху» 21 очок і залишила на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Верес» з 31-м пунктом десятий.