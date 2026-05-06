У Норвегії відновлять видобуток газу на старих родовищах

Норвегія вирішила знову відновити видобуток на трьох газових родовищах у Північному морі. Відповідне рішення ухвалило Міністерство енергетики країни. Йдеться про родовища Альбушель, Вест-Екофіск і Томмелітен Ґамма. Вони розташовані неподалік великого родовища Екофіск, приблизно за 5–10 км від нього і за 300 км від міста Ставангер.

Ці родовища закрили ще у 1998 році, бо вважали, що газ там уже майже видобули. Тепер їх планують знову запустити. На проєкт виділять близько 19 млрд крон (це приблизно 1,2 млрд доларів). Видобутком займатимуться компанії Var Energi, ConocoPhillips, ORLEN і Petoro.

Які можливі запаси родовищ?

Газ видобуватимуть через підводні установки, підключені до вже наявної інфраструктури. За оцінками, там ще є від 90 до 120 млн барелів нафтового еквівалента ресурсів. Основним продуктом буде газ. Його планують постачати до Німеччини, а конденсат – до Великої Британії.

У міністерстві Норвегії сподіваються, що цей проєкт допоможе економіці країни та створить робочі місця – загалом близько 7600 людино-років (обсяг роботи, яку може виконати одна людина за рік – прим. ред.).

Також у Норвегії наголосили, що їхній газ важливий для Європи, особливо після початку повномасштабної війни Росії проти України. Перезапуск цих родовищ є частиною ширшого плану. До слова, Норвегія вже відкрила близько 70 нових ділянок для пошуку газу в різних морях.

