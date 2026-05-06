Судді загрожує до 10 років ув’язнення

У середу, 6 травня, ВРП відсторонила суддю Олександра Пелиха до ухвалення рішення про його звільнення. Йдеться про суддю Старобільського районного суду Луганської області, який працював у відрядженні на Закарпатті, здійснюючи правосуддя у Воловецькому районному суді.

28 листопада 2025 року Олександра Пелиха затримали на хабарі за скасування арешту лісоматеріалів. Через чотири дні суддя подав заяву на відставку та мобілізувався до ЗСУ.

12 грудня Вищий антикорупційний суд обрав судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн. Наразі дисциплінарна палата ВРП притягнула його до відповідальності у вигляді подання про звільнення з посади з відстороненням від здійснення правосуддя до ухвалення рішення.

Олександру Пелиху інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.