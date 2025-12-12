Судді загрожує до 10 років ув'язнення

У п’ятницю, 12 грудня, Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу судді Воловецького районного суду Олександру Пелиху у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн.

Як повідомили в суді, строк дії ухвали – до 9 лютого 2026 року. У разі внесення застави, підозрюваний має прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи/проходження служби, здати всі свої паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, суддю Олександра Пелиха, відрядженого на Закарпаття з Луганщини, затримали 28 листопада під час отримання 1300 доларів хабаря за скасування арешту лісоматеріалів. НАБУ оприлюднило відео, як суддя вимагав гроші.

2 грудня він подав заяву на відставку, а наступного дня мобілізувався до ЗСУ. Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою.

Олександру Пелиху інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.