Раніше синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження

У Львівській області через сильні пориви вітру повністю знеструмлені дев’ять населених пунктів та 39 – частково. Енергетики вже ліквідовують наслідки негоди, йдеться в повідомлені «Львівобленерго».

Електроживлення споживачам відновлюють 19 бригад «Львівобленерго» у складі 81 працівника, задіяли 28 одиниць техніки.

Повідомляється, що від негоди постраждали Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська, Буська та Перемишлянська громади.

У «Львівобленерго» наголосили, що протягом дня у Львові та області будуть пориви вітру 17-22 м/с, тому слід пам’ятати про правила безпеки:

Не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — це смертельно небезпечно;

Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком»: зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної та від землі, пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками:

Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго».

Телефон гарячої лінії обленерго – 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно). Якщо через негоду впали дерева чи травмувались люди, телефонуйте в екстрені служби: 101, 112 або 103.