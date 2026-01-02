Під час спроби залишити ліфт один із молодиків впав у шахту та отримав травми

У Львові зранку 2 січня у багатоквартирному будинку на вулиці Миколайчука, 5, компанія з трьох чоловіків застрягла в ліфті між п’ятим і шостим поверхами. Вони зробили спробу вибратися з кабіни самостійно, однак один з них зірвався та впав у ліфтову шахту, пролетівши на перший поверх.

Як ZAXID.NET повідомили в Управлінні ДСНС у Львівській області, близько четвертої години ранку 2 січня троє чоловіків (2007, 2004 та 2008 років народження) їхали у ліфті та почали розгойдувати кабіну. Через це спрацювала система захисту і ліфт зупинився.

«Під час очікування допомоги один із чоловіків вирішив самостійно вибратися з ліфта, однак не втримався та впав у ліфтову шахту», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Молодики розламали двері кабіни та двері до ліфтової шахти, фото ДСНС

18-річного постраждалого у шахті на рівні першого поверху дістали рятувальники передали медикам швидкої допомоги, він живий, проте отримав численні переломи.

У Шевченківській райадміністрації повідомили, що скарг на роботу цього ліфта раніше не надходило. Ліфт введений в експлуатацію у 1977 році, а 2017-го його капітально відремонтували та замінили основні вузли, йдеться на сайті ЛМР.

За словами ДСНС та поліції, усі чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.