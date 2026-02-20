Цифровий чек автоматично з'являтиметься у банківському застосунку

В Україні запрацював пілотний проєкт «єЧек», який інтегрує електронні чеки за покупки та послуги безпосередньо у мобільні застосунки банків. Про це у п'ятницю, 20 лютого, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

«Запускаємо пілотний проєкт “єЧек” – державну програму електронних чеків у вашому банкінгу. Це допомагає спростити ведення бізнесу навіть під час війни. Менше паперу – менше витрат», – заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Наразі сервіс доступний у «ПриватБанку», ПУМБ, VST bank та monobank, а також у торговельних мережах «Аврора», «Фора», Auchan та на АЗС «Укрнафта».

Впровадження електронних чеків допоможе бізнесу заощаджувати мільйони гривень. Лише у 2025 році в Україні було сформовано 9,49 млрд чеків і щороку бізнес витрачає близько 600 млн грн на папір для них.

Як працюватиме «єЧек»

Цифровий чек автоматично з'являтиметься у банківському застосунку після оплати карткою, як у магазині, так і онлайн. Він зберігається у цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну або гарантійного обслуговування. Під час тестування покупцям надають і цифровий, і паперовий чек.

Щоб скористатися «єЧеком», користувачам не потрібно додатково завантажувати додатки магазинів або проходити реєстрацію – сервіс працює паралельно зі звичними чеками. Бізнесу достатньо налаштувати касу за інструкціями.

«Програма відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною. Щоб під’єднати сервіс, подайте заявку та налаштуйте касу за інструкціями», – додали у відомстві.

Також нещодавно стало відомо, що з 1 березня 2026 року програма «Національний кешбек» змінює правила. Відтепер відсоток повернення коштів тепер залежатиме від категорії товару.