НБУ рекомендує уніфікувати назви грошових переказів

Національний банк рекомендував банкам і платіжним сервісам уніфікувати назви грошових переказів у мобільних застосунках, аби користувачам було простіше орієнтуватися між звичайними та миттєвими платежами. Відповідні зміни підготували спільно з учасниками ринку платіжних послуг, інформує пресслужба НБУ.

За даними регулятора, єдині назви допоможуть клієнтам чітко розуміти, яку саме операцію вони здійснюють під час вибору способу оплати, підтвердження переказу та після його завершення. Водночас банкам і платіжним установам також буде простіше пропонувати ці послуги у застосунках.

НБУ пропонує використовувати такі формулювання:

для звичайного кредитового переказу – «переказ на IBAN» або «платіж на IBAN»;

для миттєвого кредитового переказу – «миттєвий переказ на IBAN» або «миттєвий платіж на IBAN»;

для розділу, де ініціюються такі операції – «Перекази».

Нацбанк рекомендує відображати ці назви в меню застосунків, під час оформлення та підтвердження платежів, у виписках, квитанціях і під час інформування отримувача коштів. При цьому кожен банк або платіжна установа можуть самостійно визначати дизайн інтерфейсу та розміщення відповідних розділів.

Регулятор також наголосив, що через важливість швидкого зарахування грошей користувачам має бути легко знайти та обрати опцію миттєвого переказу серед інших платіжних операцій.

