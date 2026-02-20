Діти до 16 років можуть виїхати з України тільки у супроводі дорослих

Міністерство внутрішніх справ розповіло 24 Каналу, як під час воєнного стану можна вивезти дітей за кордон, чи потрібна згода другого з батьків та які документи треба надати на кордоні.

Як можуть виїжджати діти до 16 років?

Діти до 16 років можуть виїхати з України тільки у супроводі дорослих. Після 16 років – самостійно з закордонним паспортом без будь-яких супровідних документів. Проте у МВС наголошують, що потрібно знати умови в’їзду в країну, до якої прямує дитина з України.

Водночас, щоб перетнути український кордон, потрібно мати один з документів дитини:

закордонний паспорт;

дипломатичний або службовий паспорт;

проїзний документ (якщо він чинний);

дані, що внесені у закордонний паспорт одного з батьків, або свідоцтво про народження дитини (ці норми діють тільки під час воєнного стану).

Чи потрібна нотаріальна згода на виїзд дитини за кордон?

Нотаріальна згода на виїзд дитини до 16 років за кордон другого з батьків потрібна. У цьому документі треба зазначити країну та термін подорожі.

Проте виїзд без згоди можливий в особливих випадках. Зокрема, тоді коли:

один із батьків іноземець або особа без громадянства;

є запис у паспорті про виїзд на постійне проживання за кордон;

є документи про смерть, позбавлення батьківських прав або зникнення безвісти другого з батьків;

є рішення суду про дозвіл на виїзд без згоди;

мати – одинока (підтверджується довідкою з РАЦСу);

є довідка про заборгованість зі сплати аліментів понад чотири місяці;

дитина має інвалідність або серйозне захворювання (за умов відповідних документів).

У МВС звертають увагу, що дитину може супроводжувати інша особа. У таких випадках потрібна нотаріальна згода батька та матері із зазначенням супровідної особи. Знову ж таки – потрібно вказати країну поїздки та термін виїзду.

Обов’язкова умова – чинні та правильно офомлені документи.

Як відбувається виїзд за кордон неповнолітніх дітей під час воєнного стану?

Вивезти дітей до 16 років за межі України під час воєнного стану можуть один з батьків, бабуся, дідусь, повнолітній брат чи сестра, мачуха чи вітчим.

Також діти можуть поїхати з України в супроводі інших осіб, які уповноважені одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування.

У таких випадках нотаріально засвідчена згода другого з батьків не потрібна.