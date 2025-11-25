Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов виключеного з військового обліку чоловіка, якому прикордонники відмовили у перетині кордону з Польщею. Рішення прикордонників суд визнав протиправним та скасував.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, до суду звернувся чоловік, якому наприкінці серпня 2025 року відмовили у перетині кордону з Польщею. Позивач розповів суду, що він хотів виїхати за кордон через пункт пропуску «Шегині». Для перевірки він надав військовий квиток з відміткою про виключення з військового обліку, закордонний паспорт, а також витяг із застосунку «Резерв+». Однак, прикордонники відмовили йому в перетині кордну. Позивач вважає рішення незаконним, тому звернувся до суду.

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У рішенні суду вказано, що позивач не може вважатись військовозобов’язаним, тому не мав обмежень на виїзд за кордон.

«Відповідач не надав суду жодного рішення, яким би у відповідності до наведених законодавчих положень військове командування встановило особливості виїзду за межі території України громадян, які не є військовозобов’язаними (також не є резервістами/військовослужбовцями), яким являється позивач, а також щодо необхідності подання оригіналу довідки ВЛК при перетині державного кордону», – вказано у рішенні суду.

Позов чоловіка задовольнили, а відмову прикордонників у виїзді за кордон визнали протиправною та скасували. Рішення суду ще можна оскаржити.