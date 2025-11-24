Матір померлого від гострої серцево-судинної недостатності військового визнала протиправною відмову у призначенні їй 15 млн грн одноразової допомоги. Причиною відмови стало те, що солдат помер не через поранення, а через захворювання. Документи позивачки мають розглянути повторно, врахувавши рішення суду.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, сина позивачки у наприкінці квітня 2022 року мобілізували на військову службу. Солдат помер у січня 2024 року на території Бахмутського району Донеччини. Причиною смерті військового стала гостра серцево-судинна недостатність.

Після смерті сина матір подавала документи для отримання 15 млн грн одноразової грошової допомоги, але їй відмовили. У матеріалах справи вказано, що причиною відмови є те, що військовий помер не унаслідок поранення, а через захворювання. Позивачка не погодилась із цим рішенням та звернулась до суду, щоб його скасувати.

Цю справу розглянула суддя Наталія Сподарик, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказано, що військовий помер під час виконання бойового завдання, а причина смерті пов’язана із захистом Батьківщини.

«Враховуючи причини настання смерті солдата та з огляду на правове регулювання питання отримання одноразової грошової допомоги членами сімей загиблих військовослужбовців після 24 лютого 2022 року, суд дійшов висновку про наявність підстав для отримання позивачкою одноразової грошової допомоги у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України № 168 та для задоволення позову», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправною та скасувала рішення про відмову матері померлого солдата у призначення одноразової грошової допомоги, а також зобов’язала повторно розглянути документи. Рішення суду ще можна оскаржити.