Старосамбірський районний суд Львівщини визнав уродженця Донецької області винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Чоловік є придатним до військової служби, але відмовився від призову з релігійних переконань. Суд призначив йому покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, військовозобов’язаний у травні 2022 року та у липні 2024 року подавав відмову від призову на військову службу з релігійних переконань. У липні 2024 року він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. У березні 2025 року чоловіку вручили повістку про необхідність прийти на відправку до військової частини, але він її проігнорував. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову.

У суді підозрюваний не визнав свою провину та заявив, що є свідком Єгови, а військова служба суперечить його релігійним переконанням. Він просив замінити військову службу альтернативною, але він не хоче бути навіть військовим капеланом чи кухарем.

«Переконаний в тому, що бути військовим суперечить Божій волі і військова служба для нього неприйнятна», – заявив він.

Цю справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя визнав обвинуваченого винним в ухиленні від призову під час мобілізації, призначивши три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

«Беручи до уваги позицію обвинуваченого, що він як свідок Єгови за своїм віросповіданням взагалі не може виконувати функції будь-якого військовослужбовця, навіть не пов’язані із носінням зброї, оскільки змушений буде носити військову форму та отримуватиме заробітну плату від Міністерства оборони, суд оцінює як категоричну відмову від виконання обов’язку по захисту України загалом», – вказано у вироку.