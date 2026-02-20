Вимагача затримали після зустрічі з жінкою та передачі йому грошей

Поліцейські затримали 39-річного мешканця Жовківщини, який вимагав 5 тис. доларів у 30-річної жінки, з якою раніше мав стосунки, шантажуючи її інтимними фото.

Як повідомили в п’ятницю, 20 лютого, у прокуратурі Львівщини, 39-річний мешканець Львівського району мав фото інтимного характеру потерпілої, з якою раніше мав близькі стосунки, та погрожував їх розповсюдити в інтернеті. Для цього він створив сторінку у тіктоці, яка нібито належала жінці, додавши її фото та особисту інформацію. У подальшому переконував, що викладе туди її інтимні фото.

«За збереження конфіденційності чоловік вимагав заплатити. Мовчання він спершу оцінив у 15 000 доларів США, але коли зрозумів, що такої суми у жінки немає, то погодився на 5 000 доларів. Щоб жінка не відмовилася платити, систематично тиснув та погрожував фізичною розправою над нею та її близькими», – розповіли в прокуратурі.

Вимагача затримали після одержання ним грошей

Жінка звернулася до правоохоронців і далі діяла під їхнім контролем. У середині лютого вона зустрілася з чоловіком, щоб передати йому гроші. При зустрічі він не лише погрожував словесно, але і намагався залякати потерпілу, демонструючи травматичний пістолет.

Отримавши обумовлену суму коштів, чоловік хотів покинути місце зустрічі на автомобілі, проте його затримали правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ). Також Жовківська прокуратура відкрила справу за фактом нанесення фігурантом під час затримання тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч. 2 ст. 345 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Вилучену зброю скерували на експертизу.