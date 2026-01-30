Організатором банди виявився кримінальник на прізвисько «Алтай»

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ викрили угруповання вимагачів, яке очолював 38-річний кримінальний авторитет, що перебуває у львівському СІЗО. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про уродженця Криму Андрія Рассказова на прізвисько «Алтай».

Як повідомили у п’ятницю, 30 січня, ДСР та прокуратурі Львівщини, 38-річний кримінальний авторитет визначав коло потенційних жертв, і вже за його вказівками учасники угруповання чинили на них тиск, аби ті сплатили «боргові». Так в одного з потерпілих, 28-річного мешканця Борислава, зловмисники вимагали 5 000 доларів, які він мав віддати до певного терміну. У разі невиконання вимог, щодо потерпілого та членів його родини погрожували застосувати фізичне насильство.

«Під контролем правоохоронців чоловік передав 1500 доларів як частину боргу. Двох учасників групи оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з СБУ у Львівській області затримали у процесуальному порядку», – повідомили в ДСР.

На Львівщині затримали банду вимагачів

За даними ZAXID.NET, бандою вимагачів керував уродженець Криму Андрій Рассказов на прізвисько «Алтай», який телефонував та вимагав гроші, перебуваючи в СІЗО. У прокуратурі уточнили, що його спільниками виявилися 51-річний мешканець Стрийщини та 46-річний житель Дрогобицького району.

Двом затриманим та організатору – кримінальному авторитету – оголосили підозри за вимагання (ч. 4 ст. 189 ККУ). Усі троє зараз перебувають під вартою. Санкція статті передбачає покарання – 12 років позбавлення волі.