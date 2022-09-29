За вимагання 60-річному мешканцю Чернівців загрожує до 12 років тюрми

Поліція затримала 60-річного мешканця Чернівецької області за вимагання 6 тис. доларів у своєї колишньої жінки. Гроші чоловік брав за мовчанку про особисте життя потерпілої. Затримали його під час одержання частини суми – 20 тис. грн. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як у четвер, 29 вересня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, чоловік погрожував жінці, з якою раніше мав романтичні стосунки, розголошенням інформації про її особисте життя.

«60-річний мешканець Чернівців вимагав 6 тис. доларів за нерозголошення відомостей особистого характеру. Затримали чоловіка під час передачі частини грошей у сумі 20 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що чоловік шантажував жінку, з якою певний час мав романтичні стосунки, розголошенням відомостей з її приватного життя.

Наразі затриманий перебуває у СІЗО, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 млн грн. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). За скоєне 60-річному мешканцю Чернівців загрожує до 12 років ув’язнення.